Maçka Parkı'nda korona virüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler
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Maçka Parkı'nda korona virüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Haberler | Güncel

Maçka Parkı'nda korona virüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler Beşiktaş Maçka Parkı'nda Redd isimli müzik grubu, korona virüs salgınına rağmen açık hava konseri verdi.

Maçka Parkı'nda korona virüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler

İSTANBUL - Beşiktaş Maçka Parkı'nda Redd isimli müzik grubu, korona virüs salgınına rağmen açık hava konseri verdi. Onlarca kişi iç içe durarak sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Beşiktaş'ta bulunan Maçka Parkı'nda Redd isimli müzik grubu, korona virüs salgınına rağmen saat 19: 00'da açık hava konseri verdi. Parkta bulunan Onlarca kişi iç içe durarak sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Konsere katılım sağlayan birçok kişinin ise maske takmadığı görüldü.

Redd grubu konseri Twitter hesabından duyurdu

Müzik grubu konserin yapılacağı alan ve saati sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptı. Yapılan paylaşımda, "Saat 19: 00'da Maçka Parkı alt kapı Havuz civarlarındayız" denildi.

Maçka Parkı'nda korona virüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler
Maçka Parkı'nda korona virüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler
Maçka Parkı'nda korona virüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler
Maçka Parkı'nda korona virüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

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Maçka Parkı'nda korona virüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler - Haberler
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