Maçka Parkı'nda doktor Süleyman Dönmezler'i ağır yaralayan zanlı Emrah D. nöbetçi savcılık...
Maçka Parkı'nda doktor Süleyman Dönmezler'i ağır yaralayan zanlı Emrah D. nöbetçi savcılık tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
12.06.2020 19:54 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:53
Maçka Parkı'nda doktor Süleyman Dönmezler'i ağır yaralayan zanlı Emrah D. nöbetçi savcılık tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Kaynak: İHA