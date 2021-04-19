Maçka Belediyesi ramazanda 641 kişiye sıcak yemek dağıtıyor

Maçka Belediyesi, ramazanda ihtiyaçlı aileler ve yalnız yaşayan vatandaşlara iftar için sıcak yemek dağıtıyor.

Maçka Belediyesi, ramazanda ihtiyaçlı aileler ve yalnız yaşayan vatandaşlara iftar için sıcak yemek dağıtıyor.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, yaptığı açıklamada, önceki yıllarda ramazan çadırları kurduklarını, vatandaşların bu sofralarda oruçlarını açtıklarını belirtti.

Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle iftar çadırlarının kurulamadığını ifade eden Koçhan, bu nedenle ihtiyaçlı ailelerin evlerine iftarda sıcak yemek ulaştırdıklarını aktardı.

Koçhan, vatandaşların kapısına gittiklerini kaydederek, "Ramazan ayı boyunca 421 aileye, toplamda 641 kişiye yemek pişirilecek. Görevli arkadaşlarımız evlerine yemeklerini ulaştıracak. Bu malum süreçte hiçbir vatandaşımız iftarda yemeksiz kalmasın istiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile her zaman vatandaşımızın yanında yer aldık. Yer almaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Karakurum