Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri
Filmin fragmanı "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri"İSTANBUL - Mithat Gökçe'nin yönettiği yerli animasyon "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri", Biba ile arkadaşları Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ve Alesta'nın İstanbul Boğazı'nın derinliklerinde hazırlamaya çalıştıkları büyük gösteriyi anlatıyor.
23.01.2020 09:01 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:03
Filmin fragmanı "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri"
İSTANBUL - Mithat Gökçe'nin yönettiği yerli animasyon "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri", Biba ile arkadaşları Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ve Alesta'nın İstanbul Boğazı'nın derinliklerinde hazırlamaya çalıştıkları büyük gösteriyi anlatıyor.
Kaynak: AA