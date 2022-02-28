Kosova Dışişleri Bakanı Gërvalla, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gërvalla, ülkede temaslarda bulunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Başkent Priştine'de heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Gërvalla, mevkidaşı ile Ukrayna'daki gelişmeler de dahil birçok konuyu açıkça konuştuklarını söyledi.