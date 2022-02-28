Kosova Dışişleri Bakanı Gërvalla, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü - Haberler

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Kosova Dışişleri Bakanı Gërvalla, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

AA, Agim Sulaj - Güncel
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Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gërvalla, ülkede temaslarda bulunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gërvalla, ülkede temaslarda bulunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Başkent Priştine'de heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Gërvalla, mevkidaşı ile Ukrayna'daki gelişmeler de dahil birçok konuyu açıkça konuştuklarını söyledi.

Kosova Dışişleri Bakanı Gërvalla, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

Kosova Dışişleri Bakanı Gërvalla, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

Kosova Dışişleri Bakanı Gërvalla, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

Kosova Dışişleri Bakanı Gërvalla, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

Kosova Dışişleri Bakanı Gërvalla, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

Kosova Dışişleri Bakanı Gërvalla, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

Kosova Dışişleri Bakanı Gërvalla, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

Kosova Dışişleri Bakanı Gërvalla, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

AA / Agim Sulaj - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Macaristan, Türkiye, Kosova, Güncel, Haberler

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