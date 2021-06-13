Macaristan'da Edebiyat Gecesi etkinliği
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Macaristan'da Edebiyat Gecesi etkinliği

Macaristan'da Edebiyat Gecesi etkinliği
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen Edebiyat Gecesi etkinliğine yazar Buket Uzuner'in İstanbullular isimli kitabıyla katıldı.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen Edebiyat Gecesi etkinliğine yazar Buket Uzuner'in İstanbullular isimli kitabıyla katıldı.

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, yaptığı açıklamada, Macaristan'da her yıl gerçekleştirilen Edebiyat Gecesi etkinliğine YEE'nin 2016'dan beri katıldığını söyledi. Başkent Budapeşte'nin yanı sıra ülkedeki ikinci büyük kent olan Debrecen'de de etkinliğin düzenlendiğine dikkati çeken Abdikoğlu, YEE'nin bu yıl Debrecen Csokonai Tiyatrosu ile iş birliği yaptığını aktardı.

11-13 Haziran'da düzenlenen etkinlikte Macar sanatçıların 24 ülkeden 25 yazarın kitabından bölümler okuyacağını belirten Abdikoğlu, katılımcıların yazar Buket Uzuner'in İstanbullular isimli kitabından bölümler dinleme fırsatı bulacağını kaydetti.

Macaristan'da Edebiyat Gecesi etkinliği
Macaristan'da Edebiyat Gecesi etkinliği
Macaristan'da Edebiyat Gecesi etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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