Maça gelenlerden aşı yaptıranlar ile PCR testi negatif olanlar stadyuma alındı
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Maça gelenlerden aşı yaptıranlar ile PCR testi negatif olanlar stadyuma alındı

Maça gelenlerden aşı yaptıranlar ile PCR testi negatif olanlar stadyuma alındı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Batman Petrolspor ile Hendekspor karşılaşmasını izlemek için gelen taraftarlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranlar ile PCR test sonucu negatif olanlar stadyuma alındı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Batman Petrolspor ile Hendekspor karşılaşmasını izlemek için gelen taraftarlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranlar ile PCR test sonucu negatif olanlar stadyuma alındı.

Batman Petrolspor ile Hendekspor maçını izlemek için Batman Yenişehir Stadı'na gelen taraftarlara İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Stadyumlara Giriş Tedbirleri" genelgesi doğrultusunda HES kodu sorgulaması yapıldı.

İki doz aşı olan veya PCR test sonucu negatif olan taraftarlar stadyuma alınırken, bu şartları taşımayanların stadyuma girişine izin verilmedi.

Taraftarlardan İsmail Özden, AA muhabirine, uygulamayı olumlu bulduğunu ve sağlık açısından herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Hatip Demirdağ da maç izlemeye geldiğini ve iki doz aşı yaptırdığını ifade etti.

Herkesi aşı olmaya davet eden Demirdağ, "Özlemiştik maçları. Herkesin maç için stadyuma girebilmesi için aşılarını olması lazım. Aşı olalım, aşı olmayanları da uyaralım." dedi.

Maça gelenlerden aşı yaptıranlar ile PCR testi negatif olanlar stadyuma alındı
Maça gelenlerden aşı yaptıranlar ile PCR testi negatif olanlar stadyuma alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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Maça gelenlerden aşı yaptıranlar ile PCR testi negatif olanlar stadyuma alındı - Haberler
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