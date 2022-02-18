MABESEM her yaştan sanatseverin ilgi odağı olmayı sürdürüyor

MALATYA (Bültenler) - Sümer İlkokulu 4.sınıf öğrencileri MABESEM ebru atölyesindeki ziyarette renklerin suda dansını yakından izleme fırsatı buldu.

Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde ve MABESAM öğretmenlerinin de bulunduğu atölyede ebru sanatının yapım aşamaları ve tarihi ile ilgili bilgi alarak, ebru sanatı uygulamasında da bulundular. Öğrenciler öğrendikleri ebru sanatı çalışmasının ardından uygulamaları olarak ebru çalışması da yaptılar.

Sümer İlkokulu 4.sınıf öğrencileri, ebru sanatı çalışmasından sonra sınıf öğretmenleri nezaretinde MABESEM'deki diğer atölyeleri gezerek keyifli dakikalar geçirdi. MABESEM'de bulunan atölyeleri gezerek atölyelerde yapılan çalışmaları inceleme fırsatı yakalayan öğrenciler, atölyelerde yapılan çalışmaları ilgiyle takip ettiler. Gezi ziyareti sonrası öğrenciler, kendilerine böyle bir imkân sunduğu için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiler.

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