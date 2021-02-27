M1 Macbook Air inceleme! M1 Macbook Air özellikleri neler? M1 Macbook Air fiyatı!

Apple'ın merakla beklenen, genel işlemci performansının yanı sıra çipin içinde bulunan Neural Engine adlı işlem birimi, yapay zeka gerektiren işlemleri büyük ölçüde hızlandırabilen M1 Macbook Air inceleme! M1 Macbook Air özellikleri neler? M1 Macbook Air fiyatı!

M1 İŞLEMCİ NEDİR?

Apple tarafından geliştirilen ilk çip olan M1 işlemi güç verimliliği sunmakta.Macbook Air M1, ARM tabanlı 5 nm mimari ile üretilen ve 16 milyar transistör içeren bir işlemci. Apple bu ürün ile birlikte tıpkı iPad ve iPhone'larda oluğu gibi Mac'lerde de kendi ürettiği işlemcileri kullanacak.

M1 İŞLEMCİLİ MACBOOK AIR ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran çözünürlüğü,

Uygulamaların hızlı çalışması,

Uzun pil ömrü,

Fansız tasarım özelliği,

Oyun performansında artış

8 çekirdekli bu işlemci ise bir önceki 13 inç MacBook Pro'ya kıyasla 2.8 kata kadar daha hızlı bir performans sergiliyor.

M1 İŞLEMCİLİ MACBOOK AIR KURU AÇMA VE İNCELEME