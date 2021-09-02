Mërgim Berisha kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Berisha kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Mërgim Berisha'nın boyu kaç?

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe ardı ardına transfer bombalarını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler son olarak Alman oyuncu Mërgim Berisha'yı İstanbul'a getirdi. Peki, Mërgim Berisha kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Berisha kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Mërgim Berisha'nın boyu kaç?

Mërgim Berisha'nın Fenerbahçe için İstanbul'a gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer almakta. Vatandaşlar internette en çok "Mërgim Berisha kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Berisha kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Mërgim Berisha'nın boyu kaç?" sorularını aratmakta. Mërgim Berisha ile ilgili detayları haberimizden bulabilirsiniz.

BERİSHA KİMDİR?

Mërgim Berisha 11 Mayıs 1998 doğumlu, Fenerbahçe'de oynayan Kosova asıllı, Alman profesyonel futbolcudur.

Boyu: 1.86 m

Mevki: Santrafor

Kulüp kariyeri

Liefering

Berisha, 7 Kasım 2014'te Mattersburg karşısında 73. dakikada Daniel Ripic'in yerine oyuna girdikten sonra profesyonel futbolcu olarak ilk maçına çıkmış oldu.

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28 Aralık 2016'da Berisha, dört yıllık bir anlaşmayı kabul ettikten sonra Avusturya Bundesliga takımı Red Bull Salzburg ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.3 Nisan 2017'de 77. dakikada Wanderson'ın yerine oyuna girdikten sonra deplasmanda 0-5 kazandıkları SC Rheindorf Altach karşısında ilk maçına çıktı. Berisha , turnuvanın en golcü oyuncularından biri olarak 2016-17 UEFA Gençlik Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu ve toplamda 7 gol attı.

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21 Ağustos 2017 günü, Lask bir sezonluk kiraya verildi. 5 gün sonra, deplasmandaRapid Wien'e karşı ilk maçına çıktı ve bu maçı 1-0 kaybettiler

1. FC Magdeburg

19 Haziran 2018'de Berisha , sezon boyunca kiralık olarak Bundesliga 2. takımı 1. FC Magdeburg'a katıldı.İki ay sonra, 81. dakikada Tobias Müller'in yerine oyuna girdikten sonra, 2018–19 DFB-Pokal ilk turda 1. FC Magdeburg ile Darmstadt 98 karşısında forma giydi.

SC Rheindorf Altach

10 Ocak 2019 tarihinde Berisha, SC Rheindorf Altach kiralık olarak imzaladı. 23 Şubat 2019'da Wolfsberger AC karşısında 0-0 berabere kaldıkları deplasmanda ilk maçına çıktı.

Red Bull Salzburg

2019-20 sezonu

6 Ocak 2020'de Berisha, Avusturya Bundesliga ekibi Red Bull Salzburg'a döndü. 14 Şubat 2020'de, 59. dakikada Patrick Farkas'ın yerine oyuna girdikten sonra, eski kulüp LASK'a evinde 2–3 mağlup oldukları maçla ilk maçına çıkmış oldu.

2020–21 sezonu

13 Eylül 2020'de Berisha, 2020-21 sezonunun açılış maçında Wolfsberger AC'ye karşı başlangıç ??kadrosunda yer aldıktan sonra kazanarak kulüpteki 2. sezonuna başladı.

2020-21 sezonunda 3 Kasım'da, Alman ekibi Bayern Münih'e 2-6 yenildikleri maçta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Ayrıca Salzburg'un 3-1 kaybettiği Münih deplasmanında da gol attı. 1 Aralık'ta Berisha, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya karşı iki gol attı ve bu, Red Bull Salzburg'un Moskova'daki maçı 3-1 kazanmasına ve grupta üçüncü sırayı almasına ve 2020-21 UEFA Avrupa Ligi eleme aşamasına geçmesine büyük katkı sağladı.

1 Mayıs 2021'de, Berisha, Avusturya Kupası finalinde eski kulübü LASK'a 3-0 yenildikleri maçta Salzburg'un açılış golünü kaydetti ve kulübün üst üste üçüncü kez kupa şampiyonluğuna katkı sağladı.