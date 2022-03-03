Lvivli kadınlar, Ukrayna ordusu için uyku tulumu dikiyor - Haberler

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Lvivli kadınlar, Ukrayna ordusu için uyku tulumu dikiyor

AA, Abdullah Tevge - Güncel
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Lvivli kadınlar, Ukrayna ordusu için uyku tulumu dikiyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna ordusuna yardım etmek isteyen Lvivli kadınlar, terzi atölyesinde uyku tulumu dikerek askerlerini soğuktan korumaya çalışıyor.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna ordusuna yardım etmek isteyen Lvivli kadınlar, terzi atölyesinde uyku tulumu dikerek askerlerini soğuktan korumaya çalışıyor.

Bir alışveriş merkezinin içindeki küçük dükkanda toplanan kumaşlar, gönüllü kadınlar tarafından dikilerek cepheye gönderiliyor.

Lvivli kadınlar, fabrikaların çalışamaz hale geldiğini ve tekstil tedariki konusunda sıkıntı yaşasalar da Ukrayna askerlerine desteği kesmeyeceklerini söyledi.

Tüm Ukrayna'nın "tek yürek" olduğunu belirten gönüllü Yuliya Kokoıachuk, "Bu Ukraynalıların ilk bütünleşmesi değil. Zaten iki kez devrim yaşadık ve şu anda ise savaş var. Başka bir şansımız yok. Bir arada olmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Ev hanımı ve farklı mesleklerden olan kadınlar, uyku tulumu haricinde çok sayıda askeri kıyafeti de üretmeye çalışıyor.

AA / Abdullah Tevge - Güncel

alışveriş, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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