Lütfü Türkkan olayına İYİ Parti ne dedi?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i protesto eden Tahir Gümren isimli şehit yakınının kulağına eğilerek sinkaflı bir küfür etmişti. Bunun üzerine büyük tepkiler alan Türkkan, önce sosyal medyadan küfür ettiğini inkar etmiş ancak sonradan yayınladığı bir video ile küfür ettiğini kabul ederek herkesten özür dilemişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu,Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesinin ardından olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

LÜTFÜ TÜRKKAN OLAYINA İYİ PARTİDEN İLK AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesinin ardından olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu ''Yapılan hatadır. Hatayı meşrulaştırmak istemiyorum ama şehit yakınlarının da taşımak zorunda olduğu bir vakar var. Bir adan gelen başkanımıza galiz ağza alınmayacak laflar etmiştir. Milletimize sorumluluk neyi gerektiriyorsa onu yapacağız.'' dedi.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara Eğridere köyünde doğan ve ilk, orta, lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

1995 – 1997 yılları arasında, Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı yapmıştır. Bu dönemden sonra, aktif olarak siyasî faaliyetlerine devam eden Yavuz Ağıralioğlu, 2002 seçimlerinde Trabzon'dan milletvekili adayı olmuş ve akabinde, Temmuz 2003'te yapılan kurultayda, Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliğine seçilerek, kongre sonrası Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Yavuz Ağıralioğlu, babası Mustafa Ağıralioğlu gibi öğretmen olan, Bilge Ağıralioğlu ile evlidir ve Ağahan Giray, Fatma Ahsen, Elif Rüveyda isminde 3 çocuk babasıdır. Hâlen Türkiye İnisiyatif Merkezi'nin başkanlığını yürütmekte olan Yavuz Ağıralioğlu, siyasî faaliyetlerinin yanı sıra, Sorgun'da bulunan kaplıca tesisleri ile ve Ankara merkezli peyzaj, inşaat firmasıyla da ticarî faaliyetlerini sürdürmektedir.

27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayıdır.

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