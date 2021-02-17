Lunaparkta korkunç kaza! Salıncaklar yere düştü, kaza anı amatör kameraya yansıdı
17.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:42
Çin'de bir lunaparkta bulunan dönme dolapta meydana gelen teknik arıza sonucu salıncaklar yere düştü. Amatör bir kameraya saniye saniye yansıyan kazada 16 kişi yaralandı.
Çin'in Hunan eyaletindeki Shaoyang kentindeki bir lunaparkta korkunç bir kaza meydana geldi. Lunaparktaki oyun makinelerinden dönme dolapta meydana gelen teknik arıza sonucu salıncaklar metrelerce yükseklikten düştü.
16 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonucu 16 kişi yaralandı. Salıncakların düşme anları ise amatör kameralara yansıdı.