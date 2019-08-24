Lunaparkta bıçaklı kavga: 4 yaralı

24.08.2019 10:20

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde lunaparkta çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.



Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yalvaç ilçe merkezindeki Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lunaparka giden A.Y. ve K.S., midye satışı yapan S.Ö. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştılar.



Olay yerinden ayrılan 2 şahıs bir süre sonra geri geldiklerinde midyeci S.Ö. ve lunaparkçı İ.O.'yu bıçakla yaraladı.



Devam eden kavgada, karşı taraftan alkollü olduğu öne sürülen K.S.'nin de darp edilerek bıçakla yaralandığı, A.Y.'nin ise darp edildiği öğrenildi.



Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk etti.



Öte yandan, polis güçleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İHA