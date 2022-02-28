Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena
Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TikTok'ta paylaşılan bir video sosyal medyada çok konuşuldu. Söz konusu videoda lunaparktaki 'Çekiç' adlı oyuncaktan düşen bir kadın, oyuncağın kendisine çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi atlatıyor.
TikTok'ta paylaşılan bir video, tüyler ürpertti. Çok sayıda yorum alan videoda, lunaparkta meydana gelen korkunç kaza anları yer alıyor. Lunaparktaki oyuncağa binen çok sayıda kişinin eğlendiği sırada müşterilerden birinin kemeri çıkıyor.
GÖRÜNTÜLER ÜRKÜTÜCÜ
Videodaki kişi tutunmaya çalışsa da çabasında yeterli olamıyor ve aşağı düşüyor. Bu sırada hareket etmeye devam eden oyuncak ise genç kadına çarpıyor. Kadının ölüm tehlikesi atlattığı ancak durumunun iyi olduğu belirtildi.
HEMEN YARDIMINA KOŞTULAR
Kadının düştüğünü gören lunaparktaki diğer kişiler hemen devreye girerek, düşen kadını güvenli bir alana taşıyor. Bu anlar ise izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.