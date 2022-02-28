Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
 - Güncelleme:

TikTok'ta paylaşılan bir video sosyal medyada çok konuşuldu. Söz konusu videoda lunaparktaki 'Çekiç' adlı oyuncaktan düşen bir kadın, oyuncağın kendisine çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi atlatıyor.

TikTok'ta paylaşılan bir video, tüyler ürpertti. Çok sayıda yorum alan videoda, lunaparkta meydana gelen korkunç kaza anları yer alıyor. Lunaparktaki oyuncağa binen çok sayıda kişinin eğlendiği sırada müşterilerden birinin kemeri çıkıyor.

GÖRÜNTÜLER ÜRKÜTÜCÜ

Videodaki kişi tutunmaya çalışsa da çabasında yeterli olamıyor ve aşağı düşüyor. Bu sırada hareket etmeye devam eden oyuncak ise genç kadına çarpıyor. Kadının ölüm tehlikesi atlattığı ancak durumunun iyi olduğu belirtildi.

HEMEN YARDIMINA KOŞTULAR

Kadının düştüğünü gören lunaparktaki diğer kişiler hemen devreye girerek, düşen kadını güvenli bir alana taşıyor. Bu anlar ise izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Lunapark, Tiktok, Kaza, Hassas İçerik, Yaşam, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title