Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena

TikTok'ta paylaşılan bir video, tüyler ürpertti. Çok sayıda yorum alan videoda, lunaparkta meydana gelen korkunç kaza anları yer alıyor. Lunaparktaki oyuncağa binen çok sayıda kişinin eğlendiği sırada müşterilerden birinin kemeri çıkıyor.

GÖRÜNTÜLER ÜRKÜTÜCÜ

Videodaki kişi tutunmaya çalışsa da çabasında yeterli olamıyor ve aşağı düşüyor. Bu sırada hareket etmeye devam eden oyuncak ise genç kadına çarpıyor. Kadının ölüm tehlikesi atlattığı ancak durumunun iyi olduğu belirtildi.

HEMEN YARDIMINA KOŞTULAR

Kadının düştüğünü gören lunaparktaki diğer kişiler hemen devreye girerek, düşen kadını güvenli bir alana taşıyor. Bu anlar ise izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.