Lüleburgaz'da otluk alanda yangın

Lüleburgaz'da otluk alanda yangın

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

17.09.2019 17:10
Lüleburgaz'da otluk alanda yangın

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Ayvalı Caddesi'ndeki otluk alanda yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alevlerin bir restorana ait tel örgüyle çevrili alana sıçraması üzerine restoranın sahibine ulaşamayan polis ekipleri, bahçe kapısının kilidini demir makasıyla keserek itfaiye aracının girmesini sağladı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Kaynak: AA
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