Lüleburgaz'da mermi isabet eden otomobilde hasar oluştu - Haberler
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Lüleburgaz'da mermi isabet eden otomobilde hasar oluştu

Lüleburgaz'da mermi isabet eden otomobilde hasar oluştu
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilin tavan camına mermi isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilin tavan camına mermi isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bir apartmanın bahçesinde park halinde bulunan E.G'ye ait otomobilin tavan camının kırık olduğunu fark eden sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptığı çalışmada, tavan camına mermi isabet ettiğini, mermi çekirdeğinin otomobil içerisine bulunduğunu belirledi.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, otomobilde inceleme yaptı.

Polisin çalışması sürüyor.

Lüleburgaz'da mermi isabet eden otomobilde hasar oluştu

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AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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