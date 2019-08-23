Lüleburgaz'da anız yangınları

Lüleburgaz'da anız yangınları

Lüleburgaz ilçesinde iki ayrı noktada çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

23.08.2019 09:40
Lüleburgaz'da anız yangınları

Lüleburgaz ilçesinde iki ayrı noktada çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sakızköy mevkisindeki bir tarlada yangın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Diğer taraftan Evrensekiz beldesinde de bir tarlada çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: AA
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