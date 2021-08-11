Lüleburgaz Berberler Odası'ndan aşı çağrısı
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Lüleburgaz Berberler Odası'ndan aşı çağrısı

Lüleburgaz Berberler Odası'ndan aşı çağrısı
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Akın, oda üyeleri ve vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Lüleburgaz Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Akın, oda üyeleri ve vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Kovid-19 aşılarından 2 doz olmayan vatandaşlardan dernek üyesi işyerlerine alınmaması uygulamasına destek verdiklerini belirten Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması durumunda esnafların da zor durumda kalacağını belirtti.

Tüm bu olumsuzlukların önüne geçmek adına herkesi aşı olmaya davet eden Akın, şöyle konuştu:

"Lüleburgaz Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak berberlere kapanma dönemlerinde destek olduk, giderek artan Kovid-19 vakalarının dördüncü kez pik yapması durumunda dördüncü bir kapanma olabilir. Bu kapanmayla sadece berberler değil tüm esnaf büyük sıkıntılara girer. Özellikle yeni dükkan açan esnaf çok zorlanır. Tüm Lüleburgaz halkını aşı olmaya davet ediyorum. Bizi sadece aşı kurtaracak."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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