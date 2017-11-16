Lüleburgaz Belediyesinin Bütçesi Belirlendi

Lüleburgaz Belediyesinin 2018 yılı bütçesi belirlendi.



Lüleburgaz Belediye Meclisi, Sokollu Külliyesi Hamamı Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Emin Halebak başkanlığında toplandı.



Toplantıda, 2018 mali yılı belediye bütçesi ile izleyen 2 yılın gelir ve gider bütçe tahminlerine ilişkin komisyon raporu görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.



Buna göre, belediyenin 2018 yılı gider bütçesi 203 milyon 525 bin lira, gelir bütçesi ise 163 milyon lira olarak belirlendi.



Belediye Başkanı Halebak, yeni yıl bütçesinin hayırlı olmasını diledi.