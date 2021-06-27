Lüksemburg Başbakanı Bettel'in Covid-19 testi pozitif çıktı
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Lüksemburg Başbakanı Bettel'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Lüksemburg Başbakanı Bettel'in Covid-19 testi pozitif çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldı.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldı.

Lüksemburg'da Covid-19 hükümete sıçradı. Başbakan Xavier Bettel'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldığı bildirildi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Bettel'in 10 gün boyunca karantinada kalacağı ve şu anda ateş ve baş ağrısı gibi hafif semptomlar gösterdiği aktarılarak, Bettel'in bu süreçte evden çalışacağı ifade edildi.

Yerel basında, Bettel'in 6 Mayıs'ta AstraZeneca aşının ilk dozunu aldığı ifade edilirken, 24-25 Haziran'da ise Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesine katıldığına dikkat çekildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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