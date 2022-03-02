Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı - Haberler

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Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde lüks otomobillerin farlarını çalan hırsızlar yakalandı.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde lüks otomobillerin farlarını çalan hırsızlar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz günlerde Kurtuluş ve İsmet İnönü mahallesinde park halinde bulunan 2 otomobilin farlarının çalınmasıyla ilgili yaptığı çalışmada olayın şüphelileri olarak H.E., A.Ç. ile M.E. adlı 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşanan iki ayrı hırsızlık olayında Seat Leon marka iki ayrı aracın farları yerlerinden sökülerek çalındığı her birinin servisteki fiyatının yaklaşık 25 bin lira olduğu öğrenildi.

Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı

Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı

Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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