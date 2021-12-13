Lüks otomobilden 60 bin TL değerinde hırsızlık

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Esenler'de hırsızlar, lüks otomobilin yaklaşık 60 bin TL değerindeki ekranlarını çalıp kaçtı. Araç sahibi sabah uyandığında şoke olurken, polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Esenler Menderes Mahallesinde, gece 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 hırsız, Nizamettin Yalçın'a ait 34 UL 5353 plakalı lüks aracın önce şoför camını kırdı. Aracın içine giren hırsızlar, otomobildeki hayalet ekran ve diğer 2 ekranı kısa sürede yerinden söktü. Aracın direksiyonunu da yamultan 2 hırsız, ekranları çalıp kısa sürede kaçtı. Sabah uyandığında gördüğü manzara karşısında şoke olan otomobil sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Araçta yaklaşık 60 bin liralık maddi hasar oluşurken, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı.

"YAPANLARIN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Araç sahibi Nizamettin Yalçın, çaresiz kaldığını ifade ederek, "Sabah uyandım, işime gidecektim. Maalesef arabamın camını kırmışlar. İçeri bir göz attım, içerdeki torpido gözlerini çıkarmışlar. Arabamda yaklaşık 60 bine yakın hasar vardır. Mağdurum, bunu yapanların bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

(Armağan Yılmaz/ İHA)

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