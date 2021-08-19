Lüks mücehver firması Tiffany & Co., LCK ile işbirliğine gidiyor!

LCK, sezon şampiyonlarına değerli ödüller verecek!

Lüks mücehver firması Tiffany & Co., LCK ile üç yıllık bir birlikteliğe gideceğini açıkladı. Önümüzdeki üç yılda sezon şampiyonları bu firmanın özel olarak ürettiği şampiyonluk yüzüklerine sahip olacak!

Bu işbirliği, 'in bir makalesinin çevirisinden ortaya çıktı. 28 Ağustos'ta bitecek bu mevsim itibariyle başlayan bu ortaklıkta kazanan oyuncular çeşitli ödüller alacak. Finali kazanan her oyuncu özel tasarım bir yüzük alacak ve finallerin en değerli oyuncusu da özel bir bileklik alıyor olacak.

Geçmişte de bazı senelerde LCK, kazanan takımların oyuncularına yüzük vermişti fakat resmi bir ödül değildi. Bu işbirliği sonucunda verilecek ödüller ise ilk kez resmi olarak verilmiş olacak.

Tiffany & Co., 1837 yılında Amerika'da kurulmuş bir lüks mücevher firması. Her yıl NFL, Super Bowl, MLB ve NBA gibi farklı ve büyük spor dallarında değerli ödüller verdiği bilinen bir firma.

LCK playoffları, Nongshim RedForce'un Afreeca Freecs'i yenmesi ile dün başladı. Kalan maçlar ise bugünlerde oynanmaya devam ediyor olacak. Son haftalardaki peformanslar dikkate alındığında, son dünya şampiyonu DAMWON Kia yeniden favori olarak görünüyor. Sezon içerisinde inişli çıkışlı bir görünüm sergilemiş olsalar da playofflara girerken gayet iyi görünmeyi başardılar. Onlar da diğer mücadele eden takımlar gibi LCK şampiyonu olmaya ve ilk kez verilecek yüzüklerin sahibi olmaya çalışacaklar!

Kaynak: Playerbros