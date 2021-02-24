Kontrolden çıkan lüks cip benzinliğe daldı: 4 yaralı
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Kontrolden çıkan lüks cip benzinliğe daldı: 4 yaralı

24.02.2021 22:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 23:31

Kontrolden çıkan lüks cip benzinliğe daldı: 4 yaralı Beşiktaş Etiler'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırıma çarpan lüks cip, takla atarak benzin istasyonuna daldı.

Kontrolden çıkan lüks cip benzinliğe daldı: 4 yaralı

İSTANBUL - Beşiktaş Etiler'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırıma çarpan lüks cip, takla atarak benzin istasyonuna daldı. Kazada 2'si kadın 4 kişi yaralanırken, facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, saat 20.30 sıralarında Beşiktaş, Büyükdere caddesi Etiler yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 YZ 2278 plakalı Volkswagen markalı lüks cip, kaldırıma çarparak takla attıktan sonra benzin istasyonundaki yakıt pompasının bariyerine çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise araçta bulunan 2'si kadın 4 yaralıya müdahale etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ise benzin istasyonunda ve araçta yangın çıkma olasılığına karşı köpük ile soğutma çalışması yaptı. Kaza mahallinde incelemede bulunan ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Kontrolden çıkan lüks cip benzinliğe daldı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan lüks cip benzinliğe daldı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan lüks cip benzinliğe daldı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan lüks cip benzinliğe daldı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan lüks cip benzinliğe daldı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan lüks cip benzinliğe daldı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan lüks cip benzinliğe daldı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan lüks cip benzinliğe daldı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL ENSAR GÖKCEGÖZOG

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