Lüks Otomobil Satmak İçin İlan Verenleri Dolandıran Çete Çökertildi

İstanbul'da piyasa değeri yüksek araçlarını satmak için internete ilan veren vatandaşları hileli satışla dolandıran çete yakalandı. Çetenin akıl almaz yöntemleri, tek tek savcılığın hazırladığı iddianameye girdi. Dosyada yer alan iddiaya göre, çete şöyle çalışıyordu: Sanıklar Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi ilçelerde kiraladıkları yerleri oto galeri gibi dizayn ediyor. İş yerinde en az 7-8 kişi bulunuyor ve aralarında patron, şoför, sekreter, koruma, muhasebeci gibi iş bölümü yapıyor.

OLAYA ''TİCARİ FAALİYET'' SÜSÜ VERİYORLAR

Gazete Habertürk'ün haberine göre özellikle ikinci el piyasa değeri yüksek lüks araçlarını satmak için ilan veren vatandaşlarla irtibat kuran şebekenin bir üyesi, pazarlığın ardından araç sahibiyle notere gidiyor. İşlemler yapıldığı sırada çete lideri Adem D., EFT'yle gönderdiği paranın hesaba geçmesinin zaman alacağı gibi bahaneler uyduruyor. Ve ardından "Siz satışı yapın, paranızı nakit vereceğim. Nasıl olsa araç bedeli üzerinden senet verdim. Paranızı alıp senedi iade edersiniz" diyerek araç sahibini ikna ediyor. Satışı yapıp parasını almaya giden mağdur, oyalanmaya başlanıyor. Bu sırada araç aynı gün içinde noter satışıyla 2 ya da 3 el değiştiriyor. Bu işlemlerle olaya 'ticari faaliyet' süsü verildikten sonra araç piyasa değerinin altındaki bir bedele satılıyor. Bu arada araç sahibi ise elinde senetle öylece kalıyor.

''CEZA ALMADAN KURTULDULAR''

6 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 ile 36 yıl arasında değişen hapis cezaları talep eden savcılık, iddianamede çeteye ilişkin özetle şu yorumu yaptı: "Araç sahiplerinin suç duyurusunda bulunması halinde şüphelilerin satış sözleşmesi yaptıklarını, araçları vadeli aldıklarını, onlara teminat senedi verdiklerini (Araç sahiplerine verilen senetler icra yoluyla tahsil edilmeye çalıştığında şahısların üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığın olmadığı anlaşılmıştır), borçlarını en kısa sürede ödeyeceklerini, işlemin ticaret olduğunu söyledikleri... Bazı araç sahiplerine de bir miktar ödeme yaptıkları, bu şekilde dolandırıcılık suçunu ticari faaliyetmiş gibi gösterip soruşturmalardan ceza almadan kurtuldukları anlaşılmıştır."

TELEFON KONUŞMALARI SAVUNMANIN TAM TERSİNİ SÖYLÜYOR

Ancak hazırlanan iddianameye giren telefon konuşmaları, bu savunmaların tam tersini söylüyor. İşte o kayıtlar:

A: Büyük ihtimalle arabada 2016 Jaguar

E: Ne kadar

A: 245

E: Telefonda he diyorlar geldiği zaman hık mık yapıyorlar

A: Sen boş ver şimdi verilir mi verilmez mi söyle

E: Yarı fiyatına verilir işte

A: ... Görecez

E: 245 ise onu vereceğimiz fiyat taş patlasın 110 milyar

E: Yakaladık birisini bakalım

A: Allah Allah

E: 5 20 bi tane anladın mı abi

A: İyi dimi

E: Şimdi onlar içeri geçti ben de özel şöförüm anladın mı. Kendisinin Mercedesi vardı bir önceki şoför alkollüyken alıp kaçıyo vuruyo pert ediyo anladın mı

A: Hıı

E: Onu işten çıkartıyo yeni şoför benim

A: Hı hı

E: Adım Rıdvan Ilıca

A: Allahtan Alıcalı dememişin...