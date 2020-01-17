Lüks araçla mücevher dükkanına dalıp hırsızlık yapan şahsın cezası belli oldu
Haberler » Dünya » Lüks araçla mücevher dükkanına dalıp hırsızlık yapan şahsın cezası belli oldu - Haberler

Lüks araçla mücevher dükkanına dalıp hırsızlık yapan şahsın cezası belli oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da Land Rover marka araçla bir mücevher dükkanına dalan hırsızlar, mücevherleri ellerindeki çantalara doldurup kaçtılar. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, tutuklu zanlılardan biri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

17.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:54

İngiltere'nin başkenti 'da bir grup çete üyesi marka araçla bir mücevher dükkanına girdi. ile dükkanın camını kıran soyguncular, daha sonra mücevherlerin tezgahlarının camlarını kırarak mücevherleri ellerindeki çantalara doldurup olay yerinden kaçtılar.

VATANDAŞLAR YAKALADI

Dükkanda bulunan insanların hayatını tehlikeye atan soyguncular kaçarken, olay yerinde bulunan vatandaşlar kaçan soygunculardan 34 yaşındaki Ben Wegener'i yakalamayı başardılar. tarafında gözaltına alınan Wegener tutuklandı.

ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI

Polis ayrıca soygunda kullanılan arabanın çalıntı olduğunu ve sahibine teslim edildiğini söyledi. Yetkililer olay sırasında dükkanda bulunan insanların içeriye dalan araba nedeniyle yaralanmamasının mucize olduğunu söyledi.

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Geçen sene ekim ayında meydana gelen olayda tutuklanan Wegener, soygun ve başkalarının hayatını tehlikeye atma suçlarından çıkarıldığı mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Soygunu yapan diğer iki kişi ise hala aranıyor.


Haber Videosu

: Lüks araçla mücevher dükkanına dalıp hırsızlık yaptılar
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri