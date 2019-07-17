Luigi Santalucia ve Enis İnci'den yaz modası önerileri

Yaz sıcaklarında rahatlık ve şıklık arasındaki dengeyi kurup kıyafet seçmekte zorlananlar için MAG okurlarına özel önerilerde bulunan Luigi Santalucia ve Enis İnci erkek modasına yön veren detayları paylaştı.

"Seersucker" diye tabir ettiğimiz dokuma türü kumaşlar, sıcak yaz aylarında şıklığından ödün vermeden takım elbise ya da spor ceket giyen beylerin imdadına yetişiyor" ifadelerini kullanan Enis İnci "Boyu 1,60 cm'nin altında olan kişiler için, iki ayrı renk kombinasyonunu önermiyorum. Çünkü bu şekilde boyumuz daha kısa görünecektir. Eğer farklı renk ceket ve pantolon giyilecekse, üst kısım yani ceketimiz pantolondan daha koyu bir renk olmalıdır" dedi.

Bir erkeğin gardırobunda kesinlikle olması gereken parçaları paylaşan Luigi Santalucia ise "Bir erkek hayatında sadece bir kez giyecek bile olsa, mutlaka siyah bir smokine sahip olmalıdır" dedi.

Kaynak: Bültenler