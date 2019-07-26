Ludmila Rudenko kimdir? Ludmila Rudenko'nun 115. doğum günü!

Satranç tarihinin önemli isimlerinden olan Ukraynalı Ludmila Rudenko, tam 115 yıl önce dünyaya geldi. Satrançta başarısı kadar Rudenko''nun 2. Dünya Savaşı''nda yaptığı fedakarlıklar da unutulmamıştır. On yaşında tanıştığı satrançta Büyük Usta ünvanına kadar çıkmayı başarmıştır. Peki Ludmila Rudenko kimdir?

LUDMİLLA RUDENKO KİMDİR?

Ludmila Rudenko, 27 Temmuz 1904''de Ukrayna''nın Poltava şehrinde doğdu. Babası, önceden belediye meclis üyesi olan bir savcı idi. Rudenko satrançla ilk kez babası tarafından on yaşında iken tanıştı. Başlangıçta yüzmeye meraklı olan Rudenko, ilk kez 1925''te Moskova''ya taşınmadan önce Ukrayna''nın Odessa kentinde 400 metrelik kurbağalama stilinde yerel bir yarışmaya girdi.

Rudenko, sonrasında babasının yönlendirmesi ile ilk kez katıldığı, Komsomolskaja Prawda gazetesinin düzenlediği satranç turnuvasında sonuncu oldu. Bunun üzerine satranç üzerine çalışmaya başladı ve 1928 yılında Moskova şampiyonu oldu.

1929 yılında aile Leningrad''a taşındı. Burada satranç ustaları Piotr Arsenyeviç Romanovski ve Grigori Jakovleviç Löwenfisch ile çalıştı ve 1932 yılında Satranç Şehir Ustası oldu. Bu başarıyı, Leningrad Şampiyonası''ndaki 7 birincilik takip etti. 1936, 1945, 1947/1948, 1953 yıllarında da Sovyetler Birliği ikincisi oldu.

Dünya satranç şampiyonu Vera Mençik 1944 yılında, İkinci Dünya Savaşı''nda, bir Alman saldırısı esnasında ölünce, bayanlar dünya şampiyonu''nu belirlemek üzere, 1949/1950 kışında bayanlar satranç dünya şampiyonası düzenlendi. Rudenko turnuvayı 15 puan üzerinden 11,5 puanla kazanarak, FIDE tarihinde dünya şampiyonluğunu kazanan ikinci kadın oldu. Bu şampiyona ile 1950 yılında Uluslararası Usta unvanını aldı.

Rudenko, Kadınlar Dünya Satranç Şampiyonasını kazanan ikinci kadın oldu. 2015''te Dünya Satranç Onur Listesi''ne girdi. Aslında, oyundaki önemli başarılarına rağmen, II. Dünya Savaşı''nda Leningrad Kuşatması sırasında çocukların tahliyesini organize etmek için hayatının en önemli başarısı olduğunu düşündü.

1952 yılında Sovyetler Birliği Bayanlar Satranç Şampiyonası''nda Sovyetler Birliği Şampiyonu oldu. 1953 yılında şampiyonluğu Jelisaveta Bukova''ya kaptırdı. 1957 yılında, kendisine, satrançın SSCB''de yaygınlaşmasına katkısından dolayı Şeref Madalyası verildi. 1976 yılında FIDE ona Bayanlararası Büyük Usta (WGM) unvanını verdi.

Ludmila Rudenko 28 Şubat 1986''da, Leningrad''da hayata gözlerini yumdu.