: Lübnanlı yazar Amin Maalouf duygulandırdı: Dedem Atatürk hayranı olduğu için kızının adını Kemal koydu

27.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:59

Yolların Başlangıcı, Uzaktan Aşk ve Afrikalı Leo gibi kitapların başarılı yazar Amin Maalouf, Habertürk'e verdiği röportajda ailesi hakkında bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıkardı.

"ATATÜRK'TEN ETKİLENEN DEDEM KIZINA KEMAL ADINI VERMİŞ"

Dedesinin ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e hayran olduğunu söyleyen dünyaca ünlü yazar, "Dedem Atatürk'ten çok etkilenmiş. 1921'de karısı yani büyükkannem hamile kalınca çocuğuna Kemal adını vermeye karar vermiş. Herkese de oğluna Atatürk'ün şerefine 'Kemal' adını vereceğini söylemiş. 1921 Aralık'ında doğum gerçeklemiş ama kızı olmuş. Büyükbabam fikrini değiştirmek istemediği ve inatçı olduğu için kızına da Kemal adını vermiş. Çok sevdiğim teyzem Kemal hep sıkıntı yaşadığını anlatırdı. Tanımayanlar bay Kemal diye mektup yolluyorlarmış amamüthiş bir kadın" dedi.

AMIN MAALOUF KİMDİR?

Amin Maalouf 1949 yılında Lübnan'da doğdu. Hristiyan bir ailenin çocuğu olan Maalouf, ekonomi ve toplumbilim eğitimi gördü ve ardından gazeteciliğe başladı. 1976 yılından beri Paris'te yaşıyor. Çeşitli yayın organlarında köşe yazarlığı ve yöneticilik yapan yazar, artık sadece kitaplarını yazıyor. Amin Maalouf, yapıtlarında çok iyi tanıdığı Asya ve Akdeniz çevresi kültürlerinin söylencelerini başarıyla işliyor. Ünlü yazar, 1983'te yayınlanan "Arapların Gözüyle Haçlılar" kitabıyla adını duyurdu. 1986'da yayınlanan "Afrikalı Leo" ile Fransız-Arap Dostluk Ödülü'nü kazandı. 1993'te basılan "Tanios Kayası" ise ona Goncourt Ödülü'nü kazandırdı ve kitapları hemen tüm dünyada birçok dile çevrildi milyonlarca sattı.

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