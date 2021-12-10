Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama meydana geldi - Haberler
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Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Lübnan'ın güneyindeki Sur şehri yakınlarında yer alan Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'deki bir cephanelikte patlama meydana geldi. Olayda, çok sayıda yaralı olduğu söyleniyor.

Lübnan'ın Sur Sehri yakınlarındaki Al-Burj Shemali mülteci kampında peş peşe patlama meydana geldi.

Patlamanın kesin nedeni henüz bilinmezken bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda yaralının yakındaki hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama meydana geldi

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, bir mühimmat deposunun patladığı ve olayda ölü ve yaralıların olduğunu doğruladı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre patlama, Filistin mülteci kampında çıkan yangının ardından bir silah deposunda gerçekleşti.

Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama meydana geldi

Lübnan ordusu, patlamanın ardından Filistin mülteci kampı çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.

Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama meydana geldi

Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında yer alan Burc eş-Şimali Filistin mülteci kampı 1955'te kurulmuştu.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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