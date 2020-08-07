Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 154 insanın yaşamını yitirdiği ve 5 binden fazla insanın yaralandığı patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı. Bir binanın çatısından kaydedilen görüntülerde, patlamanın etkisiyle yayılan şok dalgasının yüksek apartman bloklarının camlarını havaya uçurduğu görülüyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta liman bölgesinde meydana gelen patlamanın yeni görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, patlamanın etkisiyle birlikte yayılan şok dalgasının binaların camlarını havaya uçurduğu görülüyor. EN NET GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Beyrut'taki limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla kent felaketi yaşadı. Patlamada 137 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin kişi de yaralandı. Öte yandan kentte milyarlarca dolar maddi hasar meydana geldi. Bir binanın çatısından kaydedilen görüntülerde, patlama anı kameralara yansıdı. Patlamayla birlikte yayılan şok dalgasının yüksek apartman bloklarının camlarını havaya uçurduğu anbean kameralara yansıdı.