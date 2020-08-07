Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
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Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 154 insanın yaşamını yitirdiği ve 5 binden fazla insanın yaralandığı patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı. Bir binanın çatısından kaydedilen görüntülerde, patlamanın etkisiyle yayılan şok dalgasının yüksek apartman bloklarının camlarını havaya uçurduğu görülüyor.

07.08.2020 19:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:47

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta liman bölgesinde meydana gelen patlamanın yeni görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, patlamanın etkisiyle birlikte yayılan şok dalgasının binaların camlarını havaya uçurduğu görülüyor.

EN NET GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Beyrut'taki limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla kent felaketi yaşadı. Patlamada 137 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin kişi de yaralandı. Öte yandan kentte milyarlarca dolar maddi hasar meydana geldi. Bir binanın çatısından kaydedilen görüntülerde, patlama anı kameralara yansıdı. Patlamayla birlikte yayılan şok dalgasının yüksek apartman bloklarının camlarını havaya uçurduğu anbean kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Başkent Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamadan en çok etkilenen limana yakın yerleşim yerlerindeki enkazlar, gönüllülerin yardımlarıyla kaldırılmaya çalışılıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı. Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı

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