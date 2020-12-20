- Lübnan'da Türk hastanesinin açılışı için hazırlıklar devam ediyor
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- Lübnan'da Türk hastanesinin açılışı için hazırlıklar devam ediyor

20.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:28

- Lübnan'da Türk hastanesinin açılışı için hazırlıklar devam ediyor Lübnan'da bulunan Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin açılışı için son çalışmalar yapılıyor.

- Lübnan'da Türk hastanesinin açılışı için hazırlıklar devam ediyor

BEYRUT - Lübnan'da bulunan Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin açılışı için son çalışmalar yapılıyor. Hastane aşamalı olarak hizmet vermeye başlayacak.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde, 10 yıl önce Türkiye tarafından inşa edilen ve Lübnan'daki iç karışıklıklar nedeniyle kapalı kalan Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi yakında açılıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Lübnan Sağlık Bankalığı açılış için son hazırlıkları sürdürüyor. Hastane yetkililerine göre, hastane 3 ay sonra hizmet vermeye başlayacak. Toplam 103 yatak kapasitesine sahip hastanede ameliyathaneler, 16 yoğun bakım odası ve acil bölümü bulunuyor.

Hastanenin İdari Komite Başkanı Mona Al Tiryaki, "Bu dönemde hastanenin açılışı için gerekli planlamaları yapıyoruz. Çalışanlar sağlık ekipmanlarının incelemesini yapıyor. Hastanede çocuk ve yetişkin ve yanık departmanları dahil olmak üzere 63 yatak hazır halde bulunuyor. Hastane çok iş fırsatı oluşturacak. Az yatak ve eleman sayısı ile çalışmaya başlayacağız çünkü bütçede problem yaşamak istemiyoruz. Sayıyı yavaş yavaş arttıracağız" ifadelerini kullandı.

Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin başkent Beyrut'a yakın olması ve Lübnan'ın 3'üncü en büyük kenti olan Sayda'da yer almasının bölgedeki sağlık hizmetine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Hastane, Sayda belediyesi tarafından temin edilen 14 dönüm arsa üzerine inşa edilen hastanenin maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar olduğu öğrenildi.

- Lübnan'da Türk hastanesinin açılışı için hazırlıklar devam ediyor
- Lübnan'da Türk hastanesinin açılışı için hazırlıklar devam ediyor
- Lübnan'da Türk hastanesinin açılışı için hazırlıklar devam ediyor
- Lübnan'da Türk hastanesinin açılışı için hazırlıklar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİSRİNE BORGHOL

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