Lübnan'da ormanlık alanda yangın
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Lübnan'da ormanlık alanda yangın

İhlas Haber Ajansı / Nisrine Borghol - Haberler | Güncel

- Lübnan'da ormanlık alanda yangın Lübnan'da bulunan Lübnan Dağı Valiliği'nin Deir Al-Kamar köyüne bağlı ormanlık alanda yangın çıktı.

- Lübnan'da ormanlık alanda yangın

BEYRUT - Lübnan'da bulunan Lübnan Dağı Valiliği'nin Deir Al-Kamar köyüne bağlı ormanlık alanda yangın çıktı.

Lübnan'ın Lübnan Dağı Valiliği'nde yer alan Deir Al-Kamar köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle halk evlerini terk etmek zorunda kalırken, sivil savunma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

Lübnan'da ormanlık alanda yangın
Lübnan'da ormanlık alanda yangın
Lübnan'da ormanlık alanda yangın
Lübnan'da ormanlık alanda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nisrine Borghol

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