Lübnan'da ormanlık alanda yangın
- Lübnan'da ormanlık alanda yangın Lübnan'da bulunan Lübnan Dağı Valiliği'nin Deir Al-Kamar köyüne bağlı ormanlık alanda yangın çıktı.
- Lübnan'da ormanlık alanda yangın
BEYRUT - Lübnan'da bulunan Lübnan Dağı Valiliği'nin Deir Al-Kamar köyüne bağlı ormanlık alanda yangın çıktı.
Lübnan'ın Lübnan Dağı Valiliği'nde yer alan Deir Al-Kamar köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle halk evlerini terk etmek zorunda kalırken, sivil savunma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nisrine Borghol