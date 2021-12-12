Son dakika haber | Lübnan'da Hamas ve El Fetih arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 10 yaralı - Haberler
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Son dakika haber | Lübnan'da Hamas ve El Fetih arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Lübnan'daki Filistinli mültecilerin bulunduğu Burj Al-Shimali kampında cenaze töreni sırasında Hamas ve El Fetih üyeleri arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Lübnan'daki Filistinli mültecilerin bulunduğu Burj Al-Shimali kampında cenaze töreni sırasında Hamas ve El Fetih üyeleri arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentinde Filistinli mültecilerin bulunduğu Burj Al-Shimali kampında cuma günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Hamas üyesi Hamza İbrahim Şahin'in cenazesi sırasında şiddet olayları yaşandı. Hamas ve El Fetih üyeleri arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. İki grup arasındaki çatışmanın bir tartışma sonucu çıktığı ifade edilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan kampta elektrik kaçağı sonucu çıkan yangında Covid-19 salgını ile mücadele için depolanan oksijen tüplerinin patladığı ifade edilmiş, bazı kaynaklar ise, Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiğini öne sürmüştü.

(Muhammed Rabah/İHA)

Son dakika haber | Lübnan'da Hamas ve El Fetih arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 10 yaralı

Son dakika haber | Lübnan'da Hamas ve El Fetih arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 10 yaralı

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