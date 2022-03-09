Lübnan'da 'Büyük Perhiz' Dönemi Festivalle Başladı - Haberler

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Lübnan'da 'Büyük Perhiz' Dönemi Festivalle Başladı

DailyMotion.com - Güncel
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lübnan'ın kuzeyinde Zambo Festivali etkinlikleri başladı.

lübnan'ın kuzeyinde Zambo Festivali etkinlikleri başladı. Festival, Hıristiyanlık'ta Paskalya öncesi Lent döneminin -büyük perhiz- başlangıcı olarak kutlanıyor. Lent döneminde 40 gün boyunca hayvansal gıdalar yenilmiyor. Katılımcılar kostümlerle gösteriler düzenliyor. Festival Hıristiyan bayramı Paskalya ile ilgili olsa da, kutlamalara hem Müslüman hem de Hıristiyan topluluklar coşkuyla katılıyor

DailyMotion.com / Güncel

Hristiyanlık, Hristiyan, Paskalya, Festival, Güncel, Haberler

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