Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Parti Liderlerine Çağrı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, siyasi parti liderlerini, ülkenin bulunduğu durumu tam anlamıyla idrak etmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Avn, başkent Beyrut'ta Katar'ın destekleriyle restorasyonu yapılan Osmanlı döneminden kalma Milli Kütüphane binasının açılış töreninde siyasi parti liderlerine çağrıda bulundu.

Birkaç gün önce Arap Birliği Partisi lideri ve eski Çevre Bakanı Viam Vehhab'ın silahlı destekçileri ile emniyet güçleri arasında bir kişinin ölümüne yol açan gerginliğe değinen Avn, "Her parti liderinin, düşmanca uygulamalar ve artan tehditlerin ortasında, ülkenin içinde bulunduğu şartları tam anlamıyla idrak etmesi gerekiyor." dedi.