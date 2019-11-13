Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması halkı sokağa döktü
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması halkı sokağa döktü

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın televizyon konuşması, hükümetin istifasından sonra hafifleyen protesto gösterilerini yeniden alevlendirdi.

13.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:21
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması halkı sokağa döktü

Lübnan Cumhurbaşkanı 'ın televizyon konuşması, hükümetin istifasından sonra hafifleyen protesto gösterilerini yeniden alevlendirdi. Cumhurbaşkanı Avn konuşmasının ardından başkent 'ta sokağa çıkan vatandaşlar gösteri düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması halkı sokağa döktü
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