Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması halkı sokağa döktü
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın televizyon konuşması, hükümetin istifasından sonra hafifleyen protesto gösterilerini yeniden alevlendirdi.
13.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:21
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın televizyon konuşması, hükümetin istifasından sonra hafifleyen protesto gösterilerini yeniden alevlendirdi. Cumhurbaşkanı Avn konuşmasının ardından başkent Beyrut'ta sokağa çıkan vatandaşlar gösteri düzenledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın konuşması halkı sokağa döktü