LPL 2021 Bahar Mevsimi finalinde FPX'in rakibi RNG oldu!
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LPL 2021 Bahar Mevsimi finalinde FPX'in rakibi RNG oldu!

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LPL 2021 Bahar Mevsimi finalinde FPX'in rakibi RNG oldu!

EDG'yi 3-2'lik skorla mağlup eden RNG önceki turun rövanşı için FPX ile büyük finalde karşılaşacak

LPL 2021 Bahar Mevsimi'nde playoff heyecanı kaybedenler grubunda son mücadele olan serisi ile son buldu. Büyük finale giden yolda normal sezonu birinci ve ikinci bitiren RNG ve EDG ekibi MSI biletini kapmak için kıyasıya mücadele verdi. Yakın geçen mücadelenin ardından 3-2'lik skorla galip gelen RNG, finalde FPX'in rakibi oldu.

Bu sezon tamamen yeniden yapılanmaya giden ve taraftarlarını elde ettiği başarıyla şaşırtan RoyalNeverGiveUp, geleceğe dair umut vermiş oldu. Finalde kazanıp kazanmamalarından bağımsız onlardan beklenileni fazlasıyla vermiş durumdalar. FPX karşısında bir önceki tur 3-0'lık ağır mağlubiyetten sonra ne kadar iyi hazırlandıklarını büyük finalde göreceğiz.

EDG ekibi için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Sezon başında Kore'den transfer ettikleri Viper'ı takıma çok iyi oturtmayı başardılar. Playoff'lara giremeyen veya güç bela girebilen Edward Gaming'i yarı finale kadar taşımayı başardılar. Sezon başında her iki takımdan da böyle bir başarı beklenmiyordu. EDG yaz mevsimine çok daha iyi hazırlanarak dönmesiyle birlikte önümüzdeki Worlds'e katılma hakkı elde edebilir. EDG-RNG serisinin özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Böylelikle Çin ligi LPL'in MSI'daki temsilcisi FPX- RNG ikilisinden biri olacak. Normal sezonun başından bu yana iyi performans gösteren RNG ile playoff'larda gaza basmış FPX arasında oynanacak final serisi 18 Nisan Pazar TSİ  12: 00'da başlayacak. Karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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