LPG'si biten otomobilini benzine aldığı esnada alevler yükseldi
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LPG'si biten otomobilini benzine aldığı esnada alevler yükseldi Edirne'de seyir halindeyken LPG'si biten otomobilin benzine geçişini sağlamak isteyen sürücünün düğmeye basmasıyla araç alev topuna döndü.
EDİRNE (İHA) - LPG'si biten otomobilini benzine aldığı esnada alevler yükseldi
EDİRNE - Edirne'de seyir halindeyken LPG'si biten otomobilin benzine geçişini sağlamak isteyen sürücünün düğmeye basmasıyla araç alev topuna döndü.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Boyraz'ın kullandığı 22 AB 675 plakalı otomobil, Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Nefise Özsoy Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Otomobilini durduran sürücü Boyraz araçtan çıkarak itfaiyeye ve polise haber verdi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.