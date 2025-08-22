''Love Nwantiti'' adlı şarkıyı seslendiren kimdir?

''Love Nwantiti'' adlı şarkıyı seslendiren kimdir?
Dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan "Love Nwantiti", Afrobeats'ten yükselen bir hit olarak hafızalara kazındı. Bu Kim Milyoner Olmak İster? sorusu, yarışma formatında "Love Nwantiti adlı şarkıyı seslendiren kimdir?" olarak sunuldu.

Kim Milyoner Olmak İster? 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunulmaktadır. Peki, 'Love Nwantiti' adlı şarkıyı seslendiren kimdir? İşte detaylar...

'LOVE NWANTITI' ADLI ŞARKIYI SESLENDİREN KİMDİR?

A) Tupac

B) Ckay

C) Snoop Dogg

D) Dr. Dre

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.

"Love Nwantiti", ilk olarak 2019 yılında Nijeryalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı CKay (Chukwuka Ekweani) tarafından seslendirildi.

'Love Nwantiti' adlı şarkıyı seslendiren kimdir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
