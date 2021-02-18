Lost City of D Filmi
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Lost City of D, yazdığı romanda yarattığı kurgusal şehrin gerçekten var olduğunu keşfeden bir yazarın hikayesini konu ediyor. Yazar, şehri bulmak için kendisini tehlikeli bir yolculuğun içinde bulur.
Yönetmen: Aaron Nee, Adam Nee
Senaryo: Dana Fox, Oren Uziel
Oyuncular: Sandra Bullock, Channing Tatum
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Lost City of D
Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 15.04.2022
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Kaynak: InterSinema.com