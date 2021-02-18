Lost City of D Filmi

Lost City of D filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Lost City of D filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Lost City of D, yazdığı romanda yarattığı kurgusal şehrin gerçekten var olduğunu keşfeden bir yazarın hikayesini konu ediyor. Yazar, şehri bulmak için kendisini tehlikeli bir yolculuğun içinde bulur.

Yönetmen: Aaron Nee, Adam Nee

Senaryo: Dana Fox, Oren Uziel

Oyuncular: Sandra Bullock, Channing Tatum

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Lost City of D

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 15.04.2022

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Kaynak: InterSinema.com