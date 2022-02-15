Lost Ark, Yoğun Taleple Başa Çıkmak İçin Yeni Avrupa Sunucusu Ekliyor

Smilegate RPG tarafından geliştirilen ve Amazon Games tarafından yayınlanan oynaması ücretsiz MMORPG oyunu Lost Ark büyük bir başarıya imza attı.

Steam'de 1.325.305 oyuncu ile tüm zamanların en çok oynanan ikinci oyunu olmayı başardı. Lost Ark'ın bu başarısı yeni açılan Avrupa sunucu bölgesinde Amazon ve Smilegate'nin beklediğinden fazla bir yoğunluğa sebep verdi. Şirketler, "Yeni Avupa sunucu bölgesinin mevcut Orta Avrupa'dakinden ayrı olacağını ve oyuncuların değişiklik yapmayı seçmesi halinde bölgeler arası oynamayı desteklemeyeceğini" belirterek "Yeni bölge, henüz karakterlerini yaratmamış veya mevcut sunucularında kalmak istemeyen oyuncular için ideal olacak" dedi.

Ayrıca Amazon ve Smilegate, 1 Mart 23.59/ 2 Mart 7.59'den önce oyuna katılan tüm oyunculara verilecek hoşgeldin hediyesi setinin ayrıntılarını paylaştı.

Vehicle Selection Chest (bineklerden biri seçilecek)

Terpeion

Terpeion of the Shadow

Midsummer Night's Dream Instrument Skin Selection Chest

Healing Battle Item Chest x10

Offensive Battle Item Chest x10

Legendary Rapport Selection Chest x3

Weekly Trade potions Pack x3

Phoenix Plume x20

Tekmoloji - Teknoloji