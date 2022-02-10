Lost Ark, Steam'de yarım milyon kullanıcıyı geçti

Uçsuz bucaksız, canlı bir dünyada Kayıp Ark için bir maceraya atılın: yeni toprakları keşfedin, kayıp hazineleri arayın ve bu aksiyon dolu, oynaması ücretsiz RPG'de heyecan verici aksiyon savaşında kendinizi test edin.

Oynaması ücretsiz Lost Ark'ın SteamDB'deki istatistiklerine göre iki günlük anlık kullanıcı sayısı 532 bine ulaştı. SullyGnome'a göre, oyunun Twitch'teki izleyici sayısı ise 1.2 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaştı.

Smilegate tarafından geliştirilen Lost Ark, 2019 yılında Güney Kore'de piyasaya sürüldü ve şimdi Amazon Games'in yardımıyla Kuzey Amerika ve Avrupa yolunu tuttu.

Oyunun resmi lansmanı 11 Şubat 2022'de yapılması planlansa da dört kurucu paketinden birini satın alan oyunculara 8 Şubat'tan itibaren erken erişim izni verildi ve buna rağmen 500 bin eş zamanlı oyuncuyu geçti.