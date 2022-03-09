Lost Ark'ın dünya çapında oyuncu sayısı yeni rekora imza attı

Amazon Games'in geliştirdiği Lost Ark'ı dünya çapında 20 milyondan fazla oyuncunun oynadığı açıklandı. Lost Ark oyuncularının 10 milyondan fazlasının ise Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika ve Avustralya'dan geldiği bildirildi.

DÜNYA ÇAPINDA 20 MİLYONDAN FAZLA OYUNCU

Lost Ark'ın batı lansmanı ile beraber Steam'de büyük rekorlara imza attı. Lost Ark'ın Steam'deki lansmanı sonrası birçok rekor kıran Lost Ark, 1,325,305 anlık oyuncu ile Steam'de anlık olarak en çok oynanan ikinci oyun oldu. Dünya çapında ise 20 milyondan fazla oyuncusu bulunduğu da bildirildi.

Lost Ark, lansmandan bu yana Steam'de rekor kıran oyunları yerle bir etmeyi başardı. 3,2 milyon aktif oyunculu PUBG Battlegrounds'tan sonra 1,32 milyon ile Steam'in anlık olarak en çok oynanan ikinci oyunu oldu. Bu durum da Lost Ark'ın batı sürümünün ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

YENİ İÇERİK GÜNCELLEMELERİ YOLDA

Ayrıca Lost Ark'ın batı versiyonunda henüz mevcut Kore versiyonunun sahip olduğu içerikler de bulunmamaktadır. Önümüzdeki aylarda Lost Ark'a gelecek yeni güncellemeler ile birçok yeni içeriğe sahip olacak.

Lost Ark'ın resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Oyuncu ilerleme verilerine dayalı olarak şu anda ykalaşmakta olan içerik yol haritamızda ayarlamalar yaptığımızı unutmayın. Mart güncellememizin ardından güncellenmiş bir yol haritasını paylaşacağız. Gecikme için özür diler, sabrınız için teşekkür ederiz." sözlerine yer verdi.