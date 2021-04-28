LÖSEV'den hastalarına Ramazan kolisi yardımı
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LÖSEV'den hastalarına Ramazan kolisi yardımı

LÖSEV'den hastalarına Ramazan kolisi yardımı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Ramazan ayı boyunca gönüllü ve bağışçılarının destekleriyle hazırlanan ihtiyaç kolilerini, Türkiye genelindeki lösemili çocuklar ve ailelerine ulaştırıyor.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Ramazan ayı boyunca gönüllü ve bağışçılarının destekleriyle hazırlanan ihtiyaç kolilerini, Türkiye genelindeki lösemili çocuklar ve ailelerine ulaştırıyor.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) 'Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi gülümsetebilmek ibadetlerin en güzelidir' düşüncesiyle her yıl binlerce aileye ulaşıyor. Ailelere gönderilen Ramazan kolilerine ilişkin LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, "Ramazan'da bütün ailelerimizin sofralarını donatmak istiyoruz. Kolilerimiz ile lösemi ve kanserle mücadele eden bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılıyoruz. Salçadan kuru gıdaya, temizlik malzemelerinden giyime kadar bu dönemde ihtiyaçları olabilecek her yardımı iletiyoruz. Paylaşmanın, dayanışmanın arttığı Ramazan ayında da ailelerimizin yanındayız ve herkesi böylesine anlamlı bir zamanda ailelerimize destek olmaya, bir çocuğun elinden tutmaya davet ediyoruz" dedi.

SİZ DE DESTEK OLABİLİRSİNİZ

Ramazan ayı boyunca ailelere iletilen kolilerde kuru gıdadan et ve et ürünlerine kadar birçok çeşit bulunuyor. LÖSEV'e kayıtlı ailelere bir paket göndermek isterseniz; Acil Yardım Paketi, Orta Aile Paketi, Büyük Aile Paketi, Mutlu Aile Paketi, Çok Sevinçli ve Zengin Büyük Aile Paketi'nden birini seçip, destek olabilirsiniz.

Türkiye'deki bütün banka şubelerinin bağış ekranlarından, Türkiye'nin her köşesindeki PTT şubelerinden, LÖSEV Ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek, tüm faturalı hatlardan 3406'ya BAGIS ya da 1998'e FİTRE yazıp bir SMS göndererek bağışınızı gerçekleştirebilir, bilgi almak için 0312 447 06 60 nolu telden ulaşabilirsiniz.


LÖSEV'den hastalarına Ramazan kolisi yardımı
LÖSEV'den hastalarına Ramazan kolisi yardımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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