Lösemili çocuklar emniyet müdürü oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lösemili çocuklar emniyet müdürü oldu

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | Güncel

Lösemili çocuklar emniyet müdürü oldu Adana'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında lösemili çocuklar emniyet müdürü olup telsizle talimat verdi Adana'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176.

Lösemili çocuklar emniyet müdürü oldu

Adana'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında lösemili çocuklar emniyet müdürü olup telsizle talimat verdi

ADANA - Adana'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında lösemili çocuklar emniyet müdürü olup telsizle talimat verdi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında lösemili çocukları makamında ağırladı. İnci, çocuklara oyuncak araba ve bebek hediye etti. Ayrıca İnci, çocuklara çocuk polisi kimliği de verdi. Çocuklar da İnci'ye yaptıkları resimleri hediye etti. Lösemili çocuklar emniyet müdürünün koltuğuna oturarak kısa süreliğine emniyet müdürü oldu. İnci, çocuklara telsizini verdi. Lösemili çocuklar polislere talimat verdi. İnci çocuklara Adana'da herhangi bir sorun olup olmadığını sordu. Çocuklar Adana'da sıkıntı olmadığını söyledi. Emniyet müdürü olan çocuklar çok mutlu oldu. İnci, Türk Polis Teşkilatının her zaman lösemili çocukların yanında olduğunu sürekli bu çocuklar için kök hücre kampanyası başlattıklarını belirterek, "Çocukların bir gün değil her zaman yanındayız. Onlar için elimizden ne gelirse yapıyoruz yapmaya hazırız. Onlar çok özel çocuklar" dedi.

Lösemili çocuklar emniyet müdürü oldu
Lösemili çocuklar emniyet müdürü oldu
Lösemili çocuklar emniyet müdürü oldu
Lösemili çocuklar emniyet müdürü oldu
Lösemili çocuklar emniyet müdürü oldu
Lösemili çocuklar emniyet müdürü oldu
Lösemili çocuklar emniyet müdürü oldu
Lösemili çocuklar emniyet müdürü oldu
Lösemili çocuklar emniyet müdürü oldu
Lösemili çocuklar emniyet müdürü oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Bahar Candan Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan
Spor Gökhan Töre Ümit Öztürk Ünal Karaman Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Lösemili çocuklar emniyet müdürü oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 10:23:49. #1.15#
title