ŞANLIURFA (İHA) - Lösemili çocuklar doyasıya eğlendi

ŞANLIURFA Dünyada 2-8 Kasım tarihleri arasında kutlanan Lösemi Çocuklar Haftası, Şanlıurfa'nın 13 ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından organize edilen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin 13 ilçede 'Yaşama El Ver' sloganıyla başlattığı proje kapsamında, 2-8 Kasım Dünya Lösemi Çocukları Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte doyasıya eğlenen lösemili çocuklar, pasta keserek halay çekti.

Siverek'te farkındalık oluşturuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de 2-8 Kasım tarihleri arasında Siverek Gençlik Merkezi, lösemi çocukların haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı. Merkezin binasında yapılan etkinlikte, lösemili çocuklar için pasta kesilerek, çeşitli oyunlar oynandı, palyaçolar etkinliğe renk kattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genç Gönüllüler Başkanı Yaşar Ködür yaptığı açıklamada, "Siverek ve Şanlıurfa'nın 13 ilçesinde kutladığımız 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bütün ilçelerimizde çalışmalar başlattık. Genç kardeşlerimizle birlikte bu kardeşlerimizi sevindirmek ve mutlu etmek istedik ve 13 ilçemizde 'Yaşama El Ver' sloganıyla çalışmalar başlattık. İnşallah çocuklarımızın kalbinde güzel izler bırakmışızdır. Çünkü bizler bu etkinliklerle farkındalık oluşturmak istiyoruz, iyiliğin karşılıksız olduğunu herkese öğretmek istiyoruz" dedi

Şanlıurfa Bir Damla Kan Talesemi Derneği Başkanı İbrahim Dizlek ise "Bugün Türkiye Gençlik Vakfı ile gençlik merkezi temsilcilerinin düzenledikleri Lösemili Çocuklar Haftası etkinliklerine katıldık, çocuklarımızla eğlenceli bir gün geçirme fırsatı yakaladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.