Lösemi hastası küçük kız hayatını kaybetti



BOLU - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki lösemi hastası Güler Gökmen'in hastanede son çekilen görüntüleri yürekleri burktu.

Bolu'da, inşaat işçisi Coşkun Gökmen ve anne Fatma Gökmen, 3 yaşındaki kızlarını 6 ay önce dizlerindeki ağrı nedeniyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yapılan muayene sonrasında 3 yaşındaki küçük kıza lösemi tanısı konularak, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Uzun süre kemoterapi tedavisi gören Güler için ilik nakli yapılması kararlaştırıldı. Bolu'dan ve farklı illerden 4 bin kişinin kan vermesine rağmen, Güler için uygun ilik bulunamadı. Güler Gökmen, dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Güler Gökmen'in cenazesi memleketi Çorum'un İskilip ilçesindeki Akpınar köyünde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Son görüntüleri yürek dağladı

Güler Gökmen, tedavi gördüğü hastanede babası tarafından çekilen videosunda, kendisi için bağışta bulunanlara "Hepinizi seviyorum, ben iyi olacağım" demişti. Gökmen'in bu sözleri ölümüyle birlikte tekrar yürekleri dağladı.