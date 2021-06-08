Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı

Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

BURSA'da, parkta arkadaşlarıyla oturan lösemi hastası Emir Şahin (20), bir grup genç ile aralarında çıkan tartışmada sırtından bıçaklandı.

BURSA'da, parkta arkadaşlarıyla oturan lösemi hastası Emir Şahin (20), bir grup genç ile aralarında çıkan tartışmada sırtından bıçaklandı. İlk müdahalesi olay yerinde bulunan bir hemşire tarafından yapılan Şahin, hastanede tedaviye alındı. Polis kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta arkadaşlarıyla oturan lösemi hastası Emir Şahin ile kimliği belirsiz 4 kişi arasında  'yan bakma' tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şüpheliler Şahin'i sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Parkta arkadaşıyla dolaşan bir hemşire yaralıya ilk müdahale yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Emir Şahin'i Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Görgü tanıklarından bir kadın, şüphelilerin alkollü olduğunu olaydan önce arkadaşıyla oturduğu sırada kendilerini de rahatsız ettiğini söyledi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı
Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı
Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı
Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı
Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı
Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı
Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı
Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı
Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı
Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm olayıyla ilgili Valilik'ten açıklama: Fenalaşmasının ardından hayatını kaybetti
Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm olayıyla ilgili Valilik'ten açıklama: Fenalaşmasının ardından hayatını kaybetti
Kahreden olay! Bıçakladığı kardeşi öldü, kendisi firar etti
Kahreden olay! Bıçakladığı kardeşi öldü, kendisi firar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Burak Özçivit Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 08:28:35. #1.16#

title